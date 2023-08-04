Население Украины к 2030 году сократится до 32 миллионов — KSE

4 августа, 00:21
Поделиться:
Миграция станет одной из причин сокращения населения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Миграция станет одной из причин сокращения населения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов сообщил, что к 2030 году население Украины сократится до 32 миллионов.

«В 2021 году население Украины составляло 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона», — сообщил Милованов.

Видео дня

Численность рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что меньше, чем в 2021 году, когда она составляла 17,4 млн человек.

«По инерционному сценарию, который учитывает естественное сокращение, возвращение беженцев и миграцию, население Украины составит 31,8 млн человек в 2024—2032 годах», — сообщил Милованов.

Читайте также:
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беженцы Население Война в Украине Миграция Тимофей Милованов Киевская школа экономики Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X