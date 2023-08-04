Население Украины к 2030 году сократится до 32 миллионов — KSE 4 августа, 00:21 Миграция станет одной из причин сокращения населения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов сообщил, что к 2030 году население Украины сократится до 32 миллионов.



«В 2021 году население Украины составляло 37 миллионов (43,5 миллиона по устаревшим оценкам). Около 5,8 миллиона украинцев стали беженцами в 2022 году, что уменьшило количество населения до 31,2 миллиона», — сообщил Милованов.

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Численность рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что меньше, чем в 2021 году, когда она составляла 17,4 млн человек.

«По инерционному сценарию, который учитывает естественное сокращение, возвращение беженцев и миграцию, население Украины составит 31,8 млн человек в 2024—2032 годах», — сообщил Милованов.