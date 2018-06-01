01 июня 2018, пятница

МИД Украины о недопуске консула к Кольченко: Боремся дальше

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Украинский консул еще ни разу не видел Кольченко со времен задержания в 2014 году

Украинский консул еще ни разу не видел Кольченко со времен задержания в 2014 году

Россия снова отказала во встрече украинского консула с удерживаемым в российской тюрьме Александром Кольченко.

Об этом она написала в Twitter.

"Еще раз РФ отказала во встрече консула с А.Кольченком, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала она.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины требовали от России допустить к политзаключенному Александру Кольченко украинского консула, который за четыре года не имел доступа к нему и другому политзаключенному Олегу Сенцову. Политзаключенные объявили голодовку.

Кольченко 31 мая объявил голодовку с единственным требованием - освободить Сенцова. Последние в свою очередь объявил голодовку 14 мая.

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Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова открыла производство по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко, незаконно заключенных в России. Открытие дела вызвано тем, что Россия не признает украинского гражданства политзаключенных, а это в свою очередь исключает их передачу Украине.

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