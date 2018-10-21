Мэру Днепра Филатову предоставили охрану

Мэру Днепра Борису Филатову предоставили охрану.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишут Українські новини.
"Да, предоставили",- сказал глава МВД.
Он не уточнил, сколько силовиков охраняют Филатова.
Ранее Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему охрану. По словам политика, какие-то неизвестные организовали за ним слежку.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
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