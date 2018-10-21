21 октября 2018, воскресенье

Мэру Днепра Филатову предоставили охрану

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Филатов заявлял о слежке

Филатов заявлял о слежке

Мэру Днепра Борису Филатову предоставили охрану.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишут Українські новини.

"Да, предоставили",- сказал глава МВД.

Он не уточнил, сколько силовиков охраняют Филатова.

Ранее Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему охрану. По словам политика, какие-то неизвестные организовали за ним слежку.

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