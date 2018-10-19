Мэр Днепра попросил Авакова и Луценко предоставить ему личную охрану

Городской глава Днепра Борис Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакуву и генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему охрану.
Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам Филатова, какие-то неизвестные организовали за ним слежку.
"Я не паранойю, не истерю и не нервничаю. И я даже не еврей. Но у меня обостренное чувство опасности и за мной сотни добрых людей. А также на меня было три покушения сепаратистов и личные угрозы со стороны покойного Захарченко. Поэтому у меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения", - написал мэр Днепра.
Руководство МВД и ГПУ его обращение пока никак не комментировало.
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