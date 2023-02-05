Прожгла большой массив кожи. Медики достали из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ — фото 5 февраля, 14:05 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Медики уже во второй раз успешно удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве», – говорится в сообщении.

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Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациент эвакуируется для последующей реабилитации и выздоровления.

9 января военные медики проводили идентичную операцию по удалению из тела военнослужащего гранаты неразорвавшейся ВОГ.

Поскольку граната могла в любой момент детонировать, ее удалили без электрокоагуляции. На операции присутствовали двое саперов, страховавших безопасность медперсонала.