Прожгла большой массив кожи. Медики достали из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ — фото

5 февраля, 14:05
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Медики уже во второй раз успешно удалили из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве», – говорится в сообщении.

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Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациент эвакуируется для последующей реабилитации и выздоровления.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/pfbid0GoNKsnFDQyhmsm4tBPaeH186f6Y8vYmS5RAHbNawo7TpDXobSPkRhyqGVwAJ4tN8l

9 января военные медики проводили идентичную операцию по удалению из тела военнослужащего гранаты неразорвавшейся ВОГ.

Поскольку граната могла в любой момент детонировать, ее удалили без электрокоагуляции. На операции присутствовали двое саперов, страховавших безопасность медперсонала.

https://www.youtube.com/embed/z96T522yElE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Ранения Военная медицина Хирургическая операция Военный медик Гранаты Война России против Украины

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