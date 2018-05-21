Массовое отравление в школе Николаева: двое детей находятся в реанимации

В больницу доставили 37 учеников, родители одного из школьников отказались от госпитализации ребенка

В результате отравления неизвестным веществом в школе Николаева в реанимацию попали два ребенка.

Как сообщили в пресс-службе Николаевского облздрава, состояние школьников оценивают как средней тяжести.

Всего в больницу было госпитализировано 36 детей с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом", родители одного из учеников отказались от госпитализации.

Отмечается, что дети жаловались на першение в горле, тошноту, утрудненное дыхание и головокружение.

Ранее сообщалось, что в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом, эвакуировали около 400 учеников, занятия в школе приостановили.

Эксперты химико-радиологический лаборатории провели замеры, опасные вещества не обнаружены.