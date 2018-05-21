В школе Николаева распылили газ с резким запахом, 32 школьника в больнице

В понедельник, 21 мая, в школе в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом.

По данным спасателей, в школе находилось около 400 учеников, все они были эвакуированы.

32 ребенка доставили в больницу для уточнения состояния здоровья. Угроз жизни детей нет.

На месте инцидента работают эксперты химико-радиологический лаборатории. Химики провели замеры, опасные вещества не обнаружены.

Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Всего были госпитализированы 54 ребенка и четверо взрослых.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.