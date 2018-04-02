Март в Киеве стал самым холодным с начала века

Март в Киеве стал самым холодным с начала XXI века.

Об этом рассказали в центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

По данным климатологов, нынешний март был холоднее климатической нормы на 2,6 °С.

Холоднее всего было 2 марта, минимальная температура, в этот день опустилась до -14,7 °С, а теплее всего - 27 марта, тогда максимальная температура достигла +9,3 °С.

В марте в столице выпало 81 мм осадков, что составило чуть более двух климатических норм.

В текущем году март в Киеве и по всей Украине был холодным и снежным.

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