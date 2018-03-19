Длинные очереди на транспорт и дополнительные выходные. Днепр и область оказались в снежном плену

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Жители Днепра не могли доехать на работу из-за снегопада
Фото: 056.ua

Жители Днепра не могли доехать на работу из-за снегопада

В Днепре и Днепропетровской области ухудшилась погода, регион накрыли сильные снегопады.

По данным спасателей, за минувшие сутки количество осадков превысило месячную норму, выпало 40 см снега.

В результате этого машины застряли в снежных заносах, их пришлось вытаскивать сотрудникам ГСЧС.


С утра 19 марта на работу вышло около 60% перевозчиков. Местные СМИ опубликовали фото с длинными очередями на транспорт. Многие жители Днепра были вынуждены добираться на работу пешком.

В ГСЧС предупредили, что во вторник, 20 марта, в Днепропетровской области снова ожидается ухудшение погодных условий: будет идти мокрый снег, ожидается гололед.

В связи с этим мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о выходных 20 и 21 марта для работников бюджетной сферы. Школы должны перенести весенние каникулы на несколько дней раньше.

 

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