Будет холодно. Мэр Ивано-Франковска призвал жителей выехать из города на зиму 18 ноября, 01:43 Есть большая вероятность того, что света не будет по нескольку дней (Фото:instagram.com/franik_ru)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов на зиму уехать за город. Это связано с ухудшением ситуации с энергоснабжением.

Об этом сообщает радио Западный полюс.



По его словам, велика вероятность того, что света не будет по несколько дней. Мэр добавил, что из-за российских обстрелов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

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«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в деревнях. Желательно договориться о проживании, будет очень тяжело выживать в многоквартирных домах», — сказал мэр.

Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.

Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они могут не вместить всех желающих.