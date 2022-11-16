ВСУ сохранят преимущество над россиянами зимой — глава Пентагона 16 ноября, 22:48 Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга после заседания в формате Рамштайн в среду, 16 ноября.

«Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения благодаря Канаде и другим странам… России будет сложно завезти снаряжение, которое нужно их войскам для эффективных боев. Я думаю, у украинских сил будет преимущество, как и сейчас, и с наступлением зимы у них будет преимущество… Они будут готовы к зиме, а россияне, я считаю, не будут настолько подготовлены…», — сказал Остин и добавил, что украинцы продолжат давить на оккупантов.



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Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отметил, что из-за погодных условий тактические операции зимой, вероятно, замедлятся. По его словам, в январе-феврале земля промерзнет, и это может привести к началу наступательных операций.

Глава Пентагона также подчеркнул, что США сделают все, что в их силах, чтобы у украинцев было все для достижения их целей.

Ранее в британской разведке предположили, что наступление зимы внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил. В частности, световой день сократится до менее 9 часов в день, что сократит число наступлений и сделает более стабильными линии обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters говорил, что зимой активность боевых действий может снизиться, и Украина использует это время с максимальной выгодой.