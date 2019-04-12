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Мангер после реанимации вышел на работу

Сегодня, 16:49
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Мангер после реанимации вышел на работу - фото

Constantine Globa / facebook

Владислав Мангер

В пятницу, 12 апреля, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел на работу.

Об этом сообщил Укринформу адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

"Да, это правда. Мангер находился на больничном. Поскольку вчера его выписали из больницы, то, соответственно, сегодня он находится на рабочем месте", - отметил Ильченко.

Как сообщает местное издание Мост, Мангер уже подписал распоряжение о созыве сессии на 25 апреля.

Напомним, что срок отстранения Мангера от должности истек 8 апреля. В этот же день его госпитализировалииз-за проблем с сердцем. По заявлениям адвокатов, Мангер находился в реанимации. 

Из-за госпитализации заседание суда, на котором должны были рассмотреть продление на два месяца срока отстранения Мангера, перенесли.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это "политическим заказом" и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончалась в больнице 4 ноября.

Теги:   Екатерина Гандзюк Херсонская область Владислав Мангер

Спецтема   Убийство Гандзюк

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