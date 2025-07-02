В Харькове переименовали две улицы в честь погибших пилотов F-16 Максима Устименко и Алексея Меся

В Харькове переименовали два топонима (Фото: Харьковский городской совет)

Харьковский городской совет поддержал решение о переименовании улицы и части переулка в память о погибших пилотах истребителей F-16 Максиме Устименко и Алексее Месе. Об этом сообщили в горсовете.

Улицу, расположенную от площади Ипподрома до дома № 130-г на улице Сумской и до улицы Григория Сковороды, назвали улицей Максима Устименко. Часть переулка, расположенного от улицы Сумской до дома № 7 в переулке Глисада Джуса, переименовали в аллею Мунфиша, отметили в горсовете.

«Люди, в честь которых мы переименовываем улицы, — Герои Украины. Эти летчики спасали людей от ракетных атак врага. Они учились в Харькове, поэтому имеют тесную связь с нашим городом», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Оба летчика — выпускники Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

29 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что, отражая воздушное нападение РФ, погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Он сбил семь воздушных целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Героя Украины (посмертно).

26 августа 2024 года во время отражения одного из самых массовых ракетных ударов РФ по Украине погиб 30-летний пилот Алексей Месь с позывным Мунфиш. Во время своего последнего боевого вылета он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник, сообщали Воздушные силы.

В марте 2025 года Владимир Зеленский присвоил Алексею звание Героя Украины (посмертно).

