Сильная магнитная буря. Ученые сообщили о мощных геомагнитных возмущениях и продлятся ли они до конца июня

27 июня, 14:30
Мощная магнитная буря в конце июня (Фото: vampy1 / depositphotos)

Мощная магнитная буря в конце июня (Фото: vampy1 / depositphotos)

Вслед за самой мощной за месяц магнитной бурей на Землю опустился очередной сильный геомагнитный шторм.

Ожидается, что в течение пятницы 27 июня в атмосфере будет сохраняться влияние корональных дыр, которое провоцирует геомагнитные возмущения. В этот день на Землю влияет магнитная буря уровня STORM G1.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, магнитная буря 27 июня будет влиять на Землю в течение суток, а в последующие дни до конца июня ожидается нестабильный период с повышенной магнитной активностью, которая может перерасти в очередную магнитную бурю.

Магнитная буря 27-30 июня / geomag.bgs
Фото: Магнитная буря 27-30 июня / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют сильную магнитную бурю 27 июня и не видят в дальнейшем до конца месяца мощных геомагнитных возмущений влияние которых может ощущаться на Земле.

Магнитная буря 27-29 июня / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитная буря 27-29 июня / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Depositphotos
