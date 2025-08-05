Возможна магнитная буря. Ученые сообщили о вероятности мощных геомагнитных возмущений в начале августа
Магнитная буря в ближайшие дни (Фото: magann / depositphotos)
Спокойная геомагнитная ситуация, которая установилась сейчас, может прерваться из-за сильной магнитной бури.
По данным ученых сейчас скорость солнечного ветра несколько повышена и если она не начнет уменьшаться в ближайшее время существует вероятность магнитной бури.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism скорость солнечного ветра может увеличиться из-за скользящего удара от коронального излучения в течение 5, 6 августа, что спровоцирует магнитную бурю, но если этого не произойдет, спокойная геомагнитная ситуация может продлиться до 8 августа.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют магнитную бурю в период с 5 по 7 августа. По их данным в эти дни ожидаются геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.
Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.