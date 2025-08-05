Возможна магнитная буря. Ученые сообщили о вероятности мощных геомагнитных возмущений в начале августа

По данным ученых сейчас скорость солнечного ветра несколько повышена и если она не начнет уменьшаться в ближайшее время существует вероятность магнитной бури.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism скорость солнечного ветра может увеличиться из-за скользящего удара от коронального излучения в течение 5, 6 августа, что спровоцирует магнитную бурю, но если этого не произойдет, спокойная геомагнитная ситуация может продлиться до 8 августа.

Фото: Магнитная буря 5-8 августа / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют магнитную бурю в период с 5 по 7 августа. По их данным в эти дни ожидаются геомагнитные возмущения, которые не будут влиять на Землю.

Фото: Магнитная буря 5-7 августа / swpc.noaa.gov

Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь