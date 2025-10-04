Больница из будущего. История о том, как Львов превращается в медицинский хаб Украины и даже Восточной Европы

Гастрономическая столица Украины и туристический центр, теперь Львов примеряет на себя еще и имидж города, где хорошо лечат: уже сейчас здесь работают клиники, аналогов которым нет не только в Украине, но и в Европе.

Поезжайте во Львов и спросите у Натальи Матолинец, какой была городская больница скорой помощи, скажем, до пандемии. И медицинский директор Первого территориального медобъединения Львова (ТМО) вам скажет: «Здесь выполнялись несложные вмешательства. Покапали и отпустили домой. Что-то такое, что не делает медицину медициной».

Теперь спросите то же самое у Олега Самчука, гендиректора ТМО Львова, который возглавил этот «медпункт» в 2020-м. И он ответит вам: «Мы пришли в больницу, где на счету было очень мало средств. Я позвал экономистов из Ковеля, Луцка, потому что не мог понять, почему так мало». Мало — это 10 тыс. грн. Как для города с населением в пол-Эстонии это «ноль».

И вот теперь самые сложные вопросы. Каким чудом этот артефакт постсоветской несостоятельности за четыре года превратился в многопрофильную больницу с крупнейшей в Украине реанимацией, крупнейшим банком донорской кожи в крупнейшем в Украине ожоговом центре, с наибольшим в стране уровнем доходов за предоставленные медицинские услуги, которые оплачивает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ)?