«Треплу Лукашенко прилетело по шапке». Как узурпатор готовится к смуте в РФ и почему война происходит «вопреки» — интервью с Игалем Левиным

10 марта, 21:46
Эксклюзив NV
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Бахмут и его защитники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Бахмут и его защитники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, чего испугались в Кремле, почему генерал Сырский так часто ездит в Бахмут, есть ли реальная угроза со стороны Беларуси и непризнанного Приднестровья.

https://www.youtube.com/watch?v=A1Eo2CoD3zo

 — Во время последней ракетной атаки воздушная тревога длилась почти семь часов. Россияне использовали ракеты Кинжал. Этих Кинжалов по разным причинам у российских оккупантов не много. Есть мнение, что Кинжалы они используют только в крайних случаях. А вот сейчас этот крайний случай настал. Понимаете ли вы, что это за крайний случай?

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— Они перепугались ситуации, когда какие-то непонятные, как говорил Данилов, ополченцы бегают у них по территории. И этим пытаются показать, что, мол, «не играйте с нами». Ну удачи им. У них действительно этих Кинжалов меньше сотни.

— Это вы имеете в виду про Брянскую область, диверсантов — Русский добровольческий корпус?

— Да-да, в первую очередь.

— Американский институт изучения войны, например, считает, что исключительно пропагандистские цели преследовались, когда обстреливали Украину. При этом, давайте говорить честно, прилетов было достаточно, есть жертвы. Согласны ли вы с мнение о том, что это ради пропаганды, чтоб было, что показывать по телевизору?

— Каждая человеческая жизнь бесценна и, конечно же, это трагедия. Но в силу того, что действительно у них этих Кинжалов меньше сотни, никакого иного эффекта быть не может, кроме как пытаться запугать устрашением.

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Для того, чтоб был эффект, вы должны наносить массированные удары ежедневно, еженедельно, постоянно сотнями ракет. Сотни ракет каждый день. Тогда — да, вы полностью уничтожаете всю инфраструктуру государства, вбамбливаете в каменный век. Так уже делали некоторые в прошлом веке и были те или иные операции в мире. Тогда у вас есть действительно какой-то эффект практический — и военный, и не только.

А здесь — только пытаться запугать, пытаться хоть чем-то ответить. К сожалению, террор. Страдают гражданские, гибнут гражданские.

— Увидели на этой недели несколько информационных атак, направленных против Украины. Речь шла об украинцах на яхте с сотнями килограмм взрывчатки, которые в составе экипажа из пятерых человек взорвали Северные потоки. Информация появилась из разных источников: В The New York Times писали об одном, в британском The Times — о другом, и еще были немецкие издания, у них другие детали. Когда прочитали эту информацию, как это восприняли?

Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Армия России Украина-Беларусь Приднестровье Бахмут Радио NV Война России против Украины

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