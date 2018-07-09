Деньги от лотереи в госбюджет. Может ли игровой бизнес быть законным в Украине

За организацию азартных игр сегодня в Украине накладывается штраф в более 25 млн гривен

Деньги от лотерейного бизнеса направить в бюджет пообещал премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Лотерейный бизнес, по моему мнению, - это не бизнес, а теневые схемы", - сказал он.

Наполнить госбюджет

Легализация лотерей могла бы увеличить поступления в бюджет на несколько миллиардов гривен, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, Украине сегодня нужен переход на американскую модель региональных лотерей, когда каждый регион в контексте децентрализации сможет лицензировать свою региональную лотерею. Доходы от нее будут поступать именно в местные бюджеты.

"Если эти доходы от игорного бизнеса забирать в государственный бюджет, то эти несколько миллиардов гривен растворятся, мы фактически не почувствуем улучшение. Если создать три игорные зоны Одесской, Закарпатской, Волынской и оставить эти средства на местном уровне, то это могло бы дать существенный импульс в региональном развитии", - заверил Кущ.

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По данным Минфина, от легализации лотереи в бюджет ежегодно может поступать 5 млрд грн. Уже два года в парламенте находится разработанный министерством соответствующий законопроект.

Игорный бизнес в Украине

Игорный бизнес был запрещен в 2009 году, когда премьер-министром Украины была Юлия Тимошенко. Тогда в результате пожара в зале игровых автоматов погибли 10 человек. Закон действует до сих пор и наказывает не только владельцев казино, но и игроков.

За организацию азартных игр сегодня накладывается штраф в более 25 млн грн., конфискация оборудования и всех доходов в пользу госбюджета. Наказание за участие в азартных играх составляет 112 грн. Политика полного юридического запрета ни в одной стране мира себя не оправдала, кроме тех стран, где это подкреплено религией.

Как в мире относятся к игорному бизнесу

Разные страны подходят к вопросу игорного бизнеса по-разному. Например, в Китае казино разрешены только в специальном районе Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом.

В Украине нет концепции игорного бизнеса, которая предусматривала бы законные игорные зоны

Игра в нелегальных казино там карается несколькими годами тюрьмы, а их организация - смертной казнью.

Под строгим запретом игорный бизнес и в арабских странах. А вот в Канаде в рулетку или покер можно играть где угодно - в стране процветает игорная индустрия.

В Соединенных Штатах есть несколько игровых зон, самая известная из которых - Лас-Вегас. Можно сказать, что весь город состоит из казино, клубов и других подобных заведений. Игорный бизнес составляет основу экономики. Люди специально приезжают в Лас-Вегас из других стран, чтобы погрузиться в атмосферу азарта.

Такая же ситуация в Греции, Швеции и на Багамских Островах, где особенно популярны так называемые плавучие казино. А вот карликовое государство Монако благодаря доходам от люкс-казино Монте-Карло почти полностью наполняет бюджет.

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В конце июня правительство утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Это позволит полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системы таможенного оформления Инспектор-2006.