Правоохранители получили доступ к таможенной базе. Нужно ли это для проверки водителей на еврономерах

Владельцы авто на еврономерах не регистрируют их в сервисном центре Министерства внутренних дел

Национальная полиция сможет следить за авто на еврономерах и применять санкции к нарушителям, сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting. Правоохранители получили доступ к таможенной базе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров от 20 июня, которое предлагает экспериментальный проект для противодействия уклонению от уплаты таможенных платежей.

Что предусматривает нововведение

Полиция получила доступ к таможенной базе Инспектор 2006 года, в которой фиксируются все авто, пересекающих границу. В ней видно, в каком режиме въехал автомобиль - транзит или временный ввоз на один год. Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то в течение 60 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Как правило, владельцы авто на еврономерах этого не делали, поскольку у полиции не было информации о сроке пребывания автомобиля в Украине.

Полиция или таможня должны будут действовать в соответствии с Таможенным кодексом

Теперь патрульный экипаж видит, сколько времени машина находится в государстве - первый день или уже больше года. При выявлении нарушения, правоохранители могут выписать штраф в 250 грн., за повторное нарушение предусмотрено лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Также возможна конфискация авто.

По информации агентства Автоконсалтинг, полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями чаще останавливать авто на Еврономер, уже было выписано несколько штрафов.

Информацию о нарушителях, которые превышают срок пребывания в Украине, правоохранители заносят в систему Рубеж. Благодаря системе патрульные полицейские будут останавливать именно нарушителей, а не тех иностранцев, которые находятся в Украине в рамках действующего законодательства.

Превышение полномочий или необходимы меры

Глава харьковской общественной организации АвтоЕвроСила Роман Старченко отметил, что постановление Кабмина от 20 июня не согласуется с Конституцией и Таможенным Кодексом. По его словам, если полиция или таможня будут действовать в соответствии с Таможенным кодексом, то их решения будут отменены в суде.

Старченко отметил, если полиция задержит авто, которое находится в Украине в режиме временного ввоза и не зарегистрировано в сервисном центре МВД, наказание должно применяться не против водителя, а в отношении нерезидента, котоый по документам ввозил машину в Украину.

Нарушение условий пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией может быть основанием для задержания

Руководитель харьковской АвтоЕвроСилы рассказал, что в прошлом году харьковская полиция уже пыталась задерживать водителей автомобилей на еврономерах, однако действия правоохранителей были обжалованы в суде. Старченко добавил, пока ему не известны случаи, чтобы полиция задерживала авто с иностранной регистрацией на основе информации из таможенной базы.

Бывший заместитель главы Государственной Фискальной службы Константин Ликарчук отметил, что в функциях Нацполиции не предусмотрен доступ к таможенной базы, и это противоречит законодательству. Он считает, что правоохранители могли бы задерживать авто на Еврономер, не пользуясь такой базой.

Автомобильный адвокат Владимир Караваев считает, что полиция имеет право получить доступ к таможенной базе и для этого даже не нужно было принимать отдельный документ. Караваев выразил мнение, что нарушение условий пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией может быть основанием для задержания транспортного средства.

В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики подготовили два законопроекта, предусматривающие снижение акцизных ставок на ввоз авто, а также существенные штрафы за нарушение условий пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. В июне документы были зарегистрированы в парламенте.