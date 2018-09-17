Крымский титан заявил о частичном разрушении дамбы кислотного накопителя

Директор завода Крымский титан Андрей Акулов заявил о частичном разрушении дамбы, защищающий кислотный накопитель завода от соленых вод озера Сиваш.

По его словам, часть дамбы находится на территории оккупированного Крыма, вторая половина – на территории материковой Украины, передает Интерфакс.

"Мы заметили, что дамба частично разрушена на [материковой] территории Украины", - сказал директор Крымского титана.

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Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя завода Крымский титан, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

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Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатацией заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

15 сентября оккупационные власти Крыма заявили о новом выбросе химических веществ.