Сражение за Донбасс. Определен ключевой населенный пункт, где решится судьба оборонной операции Украины — эксперт
Агрессор видит Краматорск ключевым пунктом наступательной операции, считает Олег Жданов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Главная цель предстоящего сражения за Донбасс — разгром группировки войск противника, причем это касается как украинской стороны, так и российской. Агрессор попытается оцепить подразделения ООС и принудить их к капитуляции, украинцы будут пытаться выстоять. Краматорск становится главным направлением наступательных усилий РФ, пишет в своей колонке военный эксперт Олег Жданов.
Россия стремится оцепить и разгромить украинские войска. Украинцы будут пытаться нанести агрессору ощутимые потери в зоне ООС или на Донбассе в целом, и заставить РФ подписать договор на своих условиях, отметил эксперт.
Ключевым местом текущих боев он называет Мариуполь, оттягивающий значительное количество сил и средств противника. Худшая для Украины ситуация, по мнению Жданова, сейчас сложилась на южном направлении, в районе Херсона. Там у россиян есть возможность проводить «чистки» — ликвидацию проукраински настроенных активистов — и физически управлять территорией.
Но решающее значение имеет битва за Донбасс, судьба которой, полагает автор, будет решаться в Краматорске.
«Так как это главная цель. На Краматорск наступает Россия с севера от Изюма и с юга — от Гуляйполя. Эти направления являются главными. Если они встретятся в Краматорске, то наша группировка войск в зоне ООС окажется в оперативном окружении. Этого можно избежать. Все зависит от стойкости нашей обороны. Насколько мы сегодня способны выстоять против такого врага, как РФ, и отразить их атаки», — убежден Жданов.
Если Украина заставит противника отступить на Донбассе, то его южная группировка «посыпется» сама по себе, считает эксперт. Впрочем, ситуация настолько нестабильна, что от какой-либо детали зависит общий итог войны, считает Жданов.
«Мы вот здесь обрадовались, что отстояли киевское направление со всех сторон — север и юго-восток. Но текущая напряженность ситуации на самом Донбассе, угроза таким городам, как Днепр и Запорожье, сейчас главная проблема этой войны. И если мы ее решим, то победим», — добавил он.
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