12 октября стало известно, что Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar , а до конца 2025 года должны передать еще одно такое судно. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

По словам Неижпапы, подготовка украинских экипажей для этих кораблей уже продолжается.

Еще весной 2023 года Нидерланды анонсировали, что передадут Украине два минных тральщика класса Alkmaar для обезвреживания мин и береговой охраны украинских акваторий. Именно тогда было заявлено, что Украина получит эти корабли в 2025 году.

Также Нидерланды и Бельгия брали на себя обязательства по подготовке украинских моряков к применению этих кораблей.

В своей инфографике NV рассказывает, для чего предназначены и на что способны корабли типа Alkmaar.