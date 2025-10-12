Нидерланды передали Украине противоминный корабль Alkmaar

Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. До конца 2025 года страна должна передать еще один. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа в воскресенье, 12 октября.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — отметил Неижпапа.

Он сообщил, что 12 октября встретился с нидерландской делегацией во главе с министром обороны страны Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.

Неижпапа отметил, что во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Командующий ВМС ВСУ также поблагодарил Нидерланды за усилия и сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины.

Противоминные корабли класса Alkmaar были разработаны на основе соглашения между ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех флотов было построено 35 кораблей.

Начиная с 2003 года нидерландские минные охотники класса Alkmaar были модернизированы улучшенной электроникой, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS, систему идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

В 2023 году тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Нидерланды передадут Украине два минных тральщика.

Комментируя время поставки, Резников отмечал, что нужно учитывать время подготовки экипажей и то, что во время войны конвенция Монтре запрещает проход военных кораблей через пролив Босфор.

«2024−2025 год — это реалистичные сроки. Возможно, это будет быстрее — наши военные доказали, что быстрее осваивают любую систему», — заявлял Резников.

