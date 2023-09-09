На юге украинские военные уничтожили 40 единиц техники и восемь складов российских оккупантов — Тарнавский
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Командующий ОСУВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны Украины (СОУ) за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении в его Telegram-канале в субботу, 9 сентября, за сутки артиллерийские подразделения СОУ выполнили 1468 огневых задач.
По словам генерала, российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников 17 раз, осуществили 744 обстрела, нанес четыре ракетных и 18 авиаударов.
Тарнавский добавляет, что потери врага составляют 321 человек, среди которых ликвидирован 81 оккупант, ранены — 233, семеро попали в плен.
Командующий ОСУВ Таврия отметил, что было уничтожено 40 единиц военной техники противника:
- один танк;
- одна боевая бронированная машина (ББМ);
- девять артиллерийских систем и минометов;
- одна система ПВО;
- одна РЛС Зоопарк;
- один ПТРК;
- 17 БПЛА;
- шесть единиц автомобильной техники;
- три единицы специальной техники.
Тарнавский резюмирует, что украинские военные уничтожили восемь складов боеприпасов и два пункта управления врага.