На юге украинские военные уничтожили 40 единиц техники и восемь складов российских оккупантов — Тарнавский 9 сентября, 21:45 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСУВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны Украины (СОУ) за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении в его Telegram-канале в субботу, 9 сентября, за сутки артиллерийские подразделения СОУ выполнили 1468 огневых задач.

По словам генерала, российские оккупанты атаковали позиции украинских защитников 17 раз, осуществили 744 обстрела, нанес четыре ракетных и 18 авиаударов.

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Тарнавский добавляет, что потери врага составляют 321 человек, среди которых ликвидирован 81 оккупант, ранены — 233, семеро попали в плен.

Командующий ОСУВ Таврия отметил, что было уничтожено 40 единиц военной техники противника:

один танк;

одна боевая бронированная машина ( ББМ);

ББМ); девять артиллерийских систем и минометов;

одна система ПВО;

одна РЛС Зоопарк;

один ПТРК;

17 БПЛА;

шесть единиц автомобильной техники;

три единицы специальной техники.

Тарнавский резюмирует, что украинские военные уничтожили восемь складов боеприпасов и два пункта управления врага.

