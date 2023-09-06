«Оптимизма генерала Тарнавского не разделяю». Евгений Дикий оценил сложность преодоления второй линии обороны россиян на юге

6 сентября, 17:45
NV Премиум
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Украинские войска преодолели первую линию обороны россиян на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские войска преодолели первую линию обороны россиян на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Автор: Василий Пехньо

Так называемая линия Суровикина, или вторая полоса укреплений врага в Запорожской и на юге Донецкой области — это десятки километров земляных траншей и частые бетонированные доты. Поэтому преодоление этих препятствий для ВСУ является не менее сложной задачей, чем прохождение первой линии обороны, считает эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Вторую линию маркируют «зубы дракона» — бетонные пирамидки, якобы призванные останавливать украинские танки, но на самом деле бесполезные, пояснил Дикий.

Видео дня

Теги:   Минные поля Война России против Украины наступление ВСУ Александр Тарнавский линия Суровикина

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