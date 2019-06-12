Комиссар Совета Европы собралась приехать в оккупированный Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы офиса комиссара по правам человека Совета Европы.
11 июня в МИД России заявили, что «достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7−11 октября этого года».