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Комиссар Совета Европы собралась приехать в оккупированный Крым

Сегодня, 09:36
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Комиссар Совета Европы собралась приехать в оккупированный Крым - фото

Крым. Реалии

Дуня Миятович намерена посетить оккупированный Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

11 июня в МИД России заявили, что «достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7−11 октября этого года».

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Теги:   Дунья Миятович Совет Европы Крым

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