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Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив границу Украины — видео

Сегодня, 15:16
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Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив границу Украины — видео - фото

Крым. Реалии

Испанский консул участвовал в российских соревнованиях X-Waters

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно пересек границу Украины через Керченский пролив в ходе российских соревнований X-Waters.

Как сообщает Крым.Реалии, Пандиелья числится в списке участников соревнований.

Испанец переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Ени-Кале в Керчи.

Дипломат подтвердил этот факт корреспонденту Крим. Реалии ТВ, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен», — сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

После аннексии Украины закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

Теги:   Керченский пролив Испания Крым

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