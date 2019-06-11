Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив границу Украины — видео Сегодня, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Испанский консул участвовал в российских соревнованиях X-Waters Крым. Реалии

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно пересек границу Украины через Керченский пролив в ходе российских соревнований X-Waters.

Как сообщает Крым.Реалии, Пандиелья числится в списке участников соревнований.



Испанец переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Ени-Кале в Керчи.

Дипломат подтвердил этот факт корреспонденту Крим. Реалии ТВ, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен», — сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

После аннексии Украины закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.