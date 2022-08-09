«Есть нюансы». Завод Байрактаров в Украине может быть запущен уже в конце 2023 года — посол 9 августа, 17:09 Беспилотник Байрактар (Фото:ВМС ВС Украины)

Завод по производству ударных беспилотников Байрактар может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Само же строительство завода может занять несколько месяцев, добавил он.

«Само строительство (завода — ред.) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», — заявил посол.

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Он также добавил, что несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной Раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

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«Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе», — отметил Боднар.

8 августа стало известно, что владелец турецкой компании Байкар создал в Украине компанию по производству беспилотных летательных аппаратов.

В администрации Российского диктатора Владимира Путина угрожают уничтожить завод по производству ударных беспилотников от турецкой компании Baykar Makina, если он будет построен в Украине.



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