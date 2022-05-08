Опубликованы спутниковые снимки острова Змеиный после удара Байрактаров по позициям российских оккупантов 8 мая, 04:45 Цей матеріал також доступний українською Оператор Байрактара наносит удар по российскому катеру возле острова Змеиный, 7 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Издание Associated Press опубликовало спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море после того, как украинские защитники нанесли удар по позициям российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Как сообщает AP, на снимке, сделанном 7 мая компанией Planet Labs, виден черный дым после удара украинских беспилотников по позициям россиян, а также зафиксирован десантный корабль класса Серна возле острова.



Видео дня

Ранее в Twitter Ukraine Weapons Tracker было опубликовано видео удара украинских истребителей по острову Змеиный.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна с ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского экипажа и десанта.

7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника Байрактар был поражен десантный катер РФ и два зенитно-ракетных комплекса Тор.



В Оперативном командовании Юг ранее сообщали, что 26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Утром 2 мая возле острова Змеиный были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.

Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E

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