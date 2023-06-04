«Все ждут подходящего времени». Интервью NV с Костенко — о готовности к наступлению ВСУ и технике, из-за которой участники Рамштайна краснели 4 июня, 17:59 NV Премиум Украинские военнослужащие ведут огонь из самоходной гаубицы Цезарь по российским войскам вблизи города Авдеевка Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV — о боевых действиях в Белгородской области, готовности Сил обороны Украины к наступлению и неисправной технике, которую иногда передают партнеры.

— Хочу начать разговор с того, что происходит в России. Есть много фото и видео из города Шебекино, это Белгородская область. Между Шебекино и Волчанском Чугуевского района Харьковской области 20 километров, пограничный город. По ощущениям и по впечатлениям, действительно в город пришла война. Там живет или жило около 40 тысяч человек. Что происходит там, есть ли у вас объяснения? И на что надеются в Легионе Свобода России? Кто обстреливает этот город? Возможно, это Россия? Потому что информации оттуда очень мало.

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— Думаю, это продолжение того, что началось всего неделю назад, когда Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России зашли для того, чтобы, как они заявили сами, бороться с режимом Путина, создавать Белгородскую народную республику, проводить референдум… Они много заявлений делали.

Мы понимаем, это россияне, которые находились на территории Украины и которые воюют против режима Путина. Шебекино — это продолжение именно этой истории.

Информации сейчас действительно мало. Ее больше есть у тех, кто непосредственно общается с этим батальоном, в частности с участниками событий.

Я пытался из своих источников узнать. Город сейчас действительно под обстрелом. Там [работают] различные артиллерийские системы. Но мои знакомые говорят, что больше россияне его обстреливают, якобы думая, что там есть эти люди из Легиона Свобода России, чтобы наносить по ним поражения. Эти люди из батальона заявляли, что они (россияне — ред.) по нему наносят удары.

Удивляться нечему, россияне всегда уничтожают города. Им все равно, свои или не свои.

Видим, что много беженцев, в Белгороде сейчас разворачивают пункты содержания беженцев, какие-то временные места, где они их располагают — на каких-то стадионах, в залах, просто бросают матрасы, чтобы люди там могли как-то переждать то, что происходит.