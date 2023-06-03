«На финише — переворот в Москве». В Легионе Свобода России рассказали о программе минимум и максимум по освобождению РФ. Интервью NV 3 июня, 21:40 NV Премиум Армия РФ непрерывно обстреливает позиции сил Легиона и РДК. По бахмутскому сценарию, они авиацией и артиллерией ровняют с землей дома гражданских. (Фото:t.me/legionoffreedom)

Представитель политического крыла Легиона Свобода России Алексей Барановский в интервью Radio NV рассказал, почему внезапность — это по-прежнему главный козырь российских повстанцев, а также о том, какая программа минимум и максимум в добровольцев.

— Мы видим много новостей из Белгородской области, публикуемых в том числе Легионом Свобода России. Что вы можете рассказать о том, как развиваются события по сей день?

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— Продолжаются бои. Продолжаются на самом деле тяжелые бои в Белгородской области. Российская военщина немного сделала выводы из предыдущих заходов и в Белгородскую, и в Брянскую области. В этот раз ситуация достаточно тяжелая. Она продолжает развиваться.

Еще нет каких-то выводов, куда склонится чаша, так сказать, победы. Но мы продолжаем настаивать на главном — сначала Белгородская область, потом Брянская, Курская и вся Россия в конце концов должны быть освобождены.

— Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус находятся в Шебекино, Новой Таволжанке. Можете ли вы это подтвердить? И что происходит в этих населённых пунктах?