В Николаеве впервые с 2022-го организовали подачу пресной воды, но пить ее пока нельзя

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, новый водопровод в Николаеве был построен за год и является «сверхсложным инфраструктурным проектом» (Фото: www.facebook.com/oleksiikuleba)

В Николаеве впервые с 2022 года, когда оккупанты из РФ взорвали основной магистральный водопровод, организовали централизованную подачу пресной воды , однако пить ее пока нельзя.

Об этом 7 октября сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, а также заявили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

По словам Кулебы новый водопровод был построен за год и является «сверхсложным инфраструктурным проектом»:

Полностью построен новый трубопровод протяженностью 136 км — в две нитки по 67,9 км каждая;

Готовы насосные станции;

В августе 2025 состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям;

Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Как заявил мэр Николаева, на данный момент в городе отремонтировали/заменили четыре из восьми фильтров для воды, а остальные планируют сделать в ближайшее время,

По словам чиновника, вода в городе постепенно будет меняться до Нового года — при этом в канун празднике проведут дополнительную процедуру, которая позволит сделать ее гораздо чище (в том числе и путем строительства дополнительных очистных сооружений за счет государственной помощи).

«Вода постепенно будет меняться к лучшему, пить ее нельзя. Сейчас три лаборатории ежедневно измеряют характеристики. Мы скажем, вы почувствуете, что вода меняет качество к лучшему, но это будет постепенно. Три года ждали — я думаю, еще подождем», — сказал, в свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как уточнил Кулеба, общая стоимость проекта составила 6,3 млрд гривен — чиновник утверждает, что эта сумма на 25% меньше первоначальной оценки.

«Сэкономленные средства направят на другие объекты водоснабжения, в частности, строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин в Днепропетровской области, Болградского и Суворовского водопроводов в Одесской области, а также водопровода в Лубнах в Полтавской области и в Вапнярке в Винницкой области. Их реализация обеспечит стабильное водоснабжение для более 180 тысяч человек», — подытожил он.

3 сентября на заседании правительства Украины был утвержден перечень объектов по новому строительству, реконструкции, капремонту систем и переоснащению сооружений и сетей водоснабжения в Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

4 сентября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что 500 тысяч жителей Николаева впервые с 2022 года, когда российские оккупанты взорвали ключевой водопровод, получат пресную воду в кранах.

Глава Кабмина отметила, что в 2024 году из госбюджета были выделены 8,7 млрд грн на возведение новой системы водозабора из реки Южный Буг. Однако в итоге проект удалось удешевить до 6,5 млрд грн.

Как подчеркнула Свириденко, что водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий.