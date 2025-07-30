Ни попить, ни в туалет сходить. Что происходит с водой на оккупированном Донбассе — BBC 30 июля, 06:44 Вода стала дефицитом практически во всех городах Донбасса (Фото: фейсбук Новости Донбасса)

Ситуация с поставками воды на оккупированной Россией территории Донецкой области стала критической. На прошлой неделе там еще больше сократили подачу воды: ее дают всего один раз в три дня в самом Донецке и раз в два дня — в других городах, в частности, в Мариуполе, пишут Илья Барабанов и Ярослава Кирюхина для BBC.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Супутникові знімки, які проаналізувала російська служба ВВС, підтверджують, що до початку повномасштабної війни Росії проти України у водосховищах води було значно більше, ніж зараз, а частина з них стрімко міліє.

Але проблеми з водою пов’язані не лише з обмілінням водосховищ. Водогін, з якого вода надходила на територію Донбасу з контрольованої Києвом території, зруйнований в ході бойових дій. Окрім того, з 2014 року, захопивши частину Донецької області, Росія мало що робила для поліпшення ситуації з водою.

«Змивати унітаз немає як»

Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані раніше z-автори.

«У Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа: донеччани в унітаз кладуть пакетики. А потім ці пакетики хто нормальний, в сміття. Хто ні - викидає під вікнами. З такими борються сусіди», — написав у своєму телеграм-каналі колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Олег Царьов, котрий з 2014 року перебуває за межами України і якого українські правоохоронні органи звинувачують у державній зраді через колабораціонізм із Росією.

«Донецьк у моїй пам’яті - місто троянд. Зразкове місто. Так було завжди, причому з радянських часів, шахтарський регіон був на особливій нормі постачання. Так було завжди, але не зараз. Трагедія довжиною у десять років», — додав він.

Російська служба ВВС проаналізувала супутникові знімки п’яти великих і п’яти менших водосховищ в Донецькій області з допомогою сервісу Planet Labs і дійшла висновку, що за останні три з половиною роки — з того часу, як Росія в лютому 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну — дев’ять з них помітно обміліли.

Для наочного порівняння були використані знімки за липень 2021 і липень 2025 років. Липень і серпень — історично найспекотніші місяці в регіоні. Однак цьогорічне літо не є найспекотнішим за останні роки. Згідно з норвезьким сервісом Timeanddate.com, середня температура поточного липня в Донецьку 27 °C. Липень 2024 року був трохи спекотнішим — середня температура становила 28 °C.

Або немає, або каламутна з осадом

Більшість водойм, з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена.

У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладківки, води немає більш як місяць, каже ВВС джерело на підприємстві «Вода Донбасу». Причина — комунікації старі, а райони розташовані внизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо.

Згідно з офіційною заявою підприємства «Вода Донбасу», з 21 липня подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватися раз на три дні по чотири години, а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, — раз на два дні.

Під цією заявою підприємства в «ВКонтакте» (соціальна мережа, заборонена в Україні. — Ред.) обурені мешканці скаржаться, що графік не дотримується. За їхніми словами, в деяких невеликих містах, наприклад, у Южнокомунарівську (після декомунізації в Україні - місто Бунге), води немає вже більше ніж два тижні.

«Місто Торез, сел. Кринички. Більш як МІСЯЦЬ люди без води!!! І це — вдруге за цей рік. Перший раз було з квітня по травень, теж не було води більше ніж місяць», — скаржиться одна з користувачок VK. Вона не відповіла на прохання ВВС про коментар.

Співрозмовник ВВС у компанії «Вода Донбасу» розповів, як його сусідка економить воду, яку привезла в одному бутлі тачкою за два кілометри.

«Витирає залишки їжі з тарілок туалетним папером, потім ополіскує водою, а потім використовує її в туалеті», — каже співрозмовник ВВС.

«У нас безвідходне виробництво води: яйця зварив, потім руки в цій воді помив, потім ще в туалеті використав», — додає він.

Деякі користувачі соцмереж скаржаться на якість води, що подається: «каламутна, з брудним осадом, вона псує сантехніку і труби, її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гігієни. Але оплачується вона як питна».

При цьому ціни за водопостачання на підконтрольній Росії території Донецької області підняли з липня 2025 року.

«Спадщина історичного минулого»

До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40−50 кілометрів від центру регіону це іноді відбувалося так: «2 години вранці, 1,5 години ввечері, і то не щодня, а влітку навіть раз на тиждень». А в 90-ті кілька років поспіль зовсім не було води, розповів ВВС колишній співробітник «Води Донбасу», який попросив про анонімність з міркувань безпеки.

Після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилася.

До того ж у деяких з них до 2014 року, за його словами, не була налагоджена система каналізаційних колекторів, і «все це текло в балочку, в ярок». Співрозмовник ВВС не знає, якою є ситуація з каналізацією зараз.

Колишній співробітник «Води Донбасу» пояснює, що водосховищ і підземних вод в регіоні не вистачить для забезпечення всього регіону, в тому числі через розгалужену мережу шахт, поки не відновлять подачу води з річки Сіверський Донець. Цей канал, прокладений від Слов’янська до ріки Кальміус, був зруйнований в ході бойових дій.

До окупації, у часи розвиненої промисловості нинішніх запасів води вистачило б приблизно на 60 днів, зараз — у кращому випадку на пів року, оскільки багато підприємств простоюють, підрахував співрозмовник ВВС.

До 2014 року не більше ніж 10% води йшло на особисте споживання, а 90% - на потреби промисловості. Зараз жителів турбує те, що Донецькому металургійному заводу потрібно буде більше води, бо він нарощує виробництво.

Поточна ситуація — це «спадщина історичного минулого», в тому числі вкрай зношеної водопровідної системи, додає співрозмовник ВВС. Зношення, за його словами, до 2014 року вже сягало близько 80%.

Окупаційна влада намагається розв’язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви.

Знищений канал і звична імітація

Спеціальний кореспондент російської служби ВВС Ілля Барабанов про причини кризи з водою у Донецькій області:

У 50-х роках XX століття для постачання води Донецькій агломерації був побудований штучний канал Сіверський Донець — Донбас. Він брав свій початок у Слов’янську, який зараз залишається під контролем ЗСУ, пролягав повз великі міста Горлівку та Донецьк і прямував на південь, у напрямку Маріуполя.

Коли в 2014 році бойовики за підтримки Москви створили самопроголошені «ДНР» і «ЛНР», Україна не перекрила цей канал, як вона це зробила з Північно-Кримським каналом, що постачав воду анексованому півострову, бо по ньому вода йшла до Маріуполя, що залишався під контролем Києва.

Початок російського вторгнення в лютому 2022 року і тривала облога другого за величиною міста Донецької області цей крихкий статус-кво докорінно змінили.

Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону.

У якому стані зараз перебувають залишки водогону, можна побачити, наприклад, на відео 5-ї штурмової бригади ЗСУ: українські FPV-дрони атакують російських військовослужбовців, які намагаються сховатися в тому, що залишилося від труб водогону.

Вже наприкінці 2022 року російська влада зрозуміла, що якщо не вжити якихось заходів, то ситуація з водопостачанням міст Донецької області незабаром набуде катастрофічного характеру.

Тоді ухвалили рішення про будівництво нового каналу Дон-Донбас, який мав починатися в районі Ростова-на-Дону.

За чотири місяці в 2023 році військові будівельники Міністерства оборони «в рекордні терміни», як тоді повідомлялося, побудували нову споруду. На будівництві задіяли 3500 військовослужбовців і 1300 одиниць техніки.

«Забилося серце водопроводу Ростов-на-Дону, канал Сіверський Донець — Донбас. Це дві нитки по 200 км кожна, а також сім насосних станцій», — розповідав у березні 2023 року керівник проєкту військово-будівельного комплексу Міноборони Олексій Леонов.

Досить швидко, втім, з’ясувалося, що новий водогін, по-перше, не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води, а по-друге, він був побудований з численними порушеннями, на його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей.

Розтрати, в тому числі і за цим проєктом, зараз інкримінуються колишньому заступнику міністра оборони Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом.

В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий — так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені в XX столітті як резервні водосховища, які живилися водою зі знищеного каналу Сіверський Донець — Донбас.

Російські пропагандисти пропонують розв’язувати поточну проблему звичними для Росії імітаційними методами.

Колишня радниця лідера ЛДПР Леоніда Слуцького, пропагандистка Анастасія Кашеварова, погоджуючись з тим, що федеральному уряду пора взяти водну проблему на «нових територіях» під особливий контроль, пропонує звичний набір заходів: створити оперштаб, переглянути тарифну сітку на послуги ЖКГ, щоб люди не платили за воду, яку фактично не отримують, створити комісію з фахівців.

Але за відсутності водогону, по якому в посушливий регіон подавалася б вода, проблему не зможе вирішити жоден оперативний штаб.