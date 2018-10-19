Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начинается отопительный сезон.
В эфире телеканала 1+1 Кличко заявил, что тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы, сообщает пресс-служба киевского мэра.
"Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения - детские сады, школы, - больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону", - сказал Кличко.
Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.
Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.
Напомним, с 16 октября в Харькове началось подключение отопления для жителей города.
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