19 октября 2018, пятница

Кличко объявил о начале отопительного сезона в Киеве

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В Киеве начался отопительный сезон
Фото: pixabay.com

В Киеве начался отопительный сезон

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начинается отопительный сезон.

В эфире телеканала 1+1 Кличко заявил, что тепло уже подают в школы, детсады, другие учебные заведения и больницы, сообщает пресс-служба киевского мэра.

"Мы уже начали отопительный сезон. Учебные заведения - детские сады, школы, - больницы получают горячую воду и тепло. В целом город готов к отопительному сезону", - сказал Кличко.

Он пояснил, что в начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Также мэр отметил, что многие коммуникации в городе находятся в изношенном состоянии. Следовательно после передачи теплоэнергетического комплекса в управление общины Киева столичная власть начинает программу по модернизации системы водо- и теплоснабжения.

Напомним, с 16 октября в Харькове началось подключение отопления для жителей города.

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