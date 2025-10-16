Расположен в тылу. РФ атаковала двумя баллистическими ракетами территорию учебного подразделения Сухопутных войск: есть погибшие

16 октября, 15:16
РФ нанесла удар по территории учебного подразделения ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия в четверг, 16 октября, во время массированного удара атаковала двумя баллистическими ракетами территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенном в тыловой и «относительно спокойной» части страны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Південь.

По данным военных, из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

Решением главнокомандующего ВСУ по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

24 сентября РФ нанесла комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, известно о жертвах и раненых.

В ночь на 12 августа российские оккупанты также нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений.

Тогда в командовании заявили, что должным образом уведомили личный состав, как только поступил сигнал воздушной тревоги. Однако во время перемещения в укрытие группа военных попала под удар кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились к медикам с жалобами на акубаротравму (контузию) и острый стресс.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Военнослужащий Сухопутные войска

