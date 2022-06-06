Глава ГУР Буданов побывал в Северодонецке и рассказал о ситуации на передовой

6 июня, 11:25
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Кирилл Буданов определил дальнейшие действия подразделений ГУР (Фото:ГУР)

Кирилл Буданов определил дальнейшие действия подразделений ГУР (Фото:ГУР)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов побывал в Северодонецке Луганской области, в котором продолжаются бои со штурмующими город подразделениями РФ.

Об этом в понедельник, 5 июня, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Там рассказали, что на месте Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР. Также опубликованы два фото: на одном Буданов вместе с бойцами стоит на фоне уничтоженного танка, а на другом изучает карту.

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Как подчеркнули в ГУР, сегодня Северодонецк является самым горячим направлением войны, где украинские военные в тяжелых боях уничтожают врага и, несмотря на десятикратное преимущество противника в артиллерии на некоторых участках, постепенно вытесняют оккупантов из города.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Разведка Северодонецк ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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