Глава ГУР Буданов побывал в Северодонецке и рассказал о ситуации на передовой 6 июня, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов определил дальнейшие действия подразделений ГУР (Фото:ГУР)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов побывал в Северодонецке Луганской области, в котором продолжаются бои со штурмующими город подразделениями РФ.

Об этом в понедельник, 5 июня, говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Там рассказали, что на месте Буданов ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений ГУР. Также опубликованы два фото: на одном Буданов вместе с бойцами стоит на фоне уничтоженного танка, а на другом изучает карту.

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Как подчеркнули в ГУР, сегодня Северодонецк является самым горячим направлением войны, где украинские военные в тяжелых боях уничтожают врага и, несмотря на десятикратное преимущество противника в артиллерии на некоторых участках, постепенно вытесняют оккупантов из города.

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