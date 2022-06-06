ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке — ISW 6 июня, 05:04 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке. Это указывает на уменьшение боевой силы российских военных.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ІSW).



Отмечается, что украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси.

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ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

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