«Просил побратимов оставить его». Экс-заместитель руководителя ГУР рассказал, откуда шрам на руке Буданова

29 июля, 15:16
Буданов получил ранение в руку во время выполнения задания (Фото: Главное управление разведки)

Буданов получил ранение в руку во время выполнения задания (Фото: Главное управление разведки)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне антитеррористической операции.

Об этом в интервью Апострофу рассказал бывший заместитель руководителя ГУР Илья Павленко.

По его словам, раненый Буданов просил собратьев оставить его, однако спецназовцы ГУР «не могли себе такого позволить» и вынесли его с поля боя. Благодаря этому Буданова удалось спасти, а впоследствии он прошел курс реабилитации.

«Даже журналисты где-то видели шрам на руке его», — отметил Павленко.

В июне Главное управление разведки обнародовало фото, на котором зафиксирован момент награждения начальника ГУР Кирилла Буданова высшей наградой ГСЧС — Знаком почета. Награду он получил за решение привлечь экипажи двух многоцелевых вертолетов Ка-32 к спасательной операции после ракетного обстрела Киева.

На опубликованном снимке виден шрам на правой руке главы разведки.

ГУР МО
Фото: ГУР МО
