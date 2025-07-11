«Если я выживу». Буданов заявил, что стремится оставаться на своей должности до конца войны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что планирует оставаться на своей должности до завершения войны с Россией. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg .

«Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься», — отметил Буданов.

В августе исполнится пять лет с момента его назначения на должность. На это замечание журналистов глава ГУР ответил: «Если я выживу».

Он добавил, что в условиях войны «может произойти что угодно», упомянув о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при выполнении заданий.

Ранее народный депутат Андрей Осадчук заявил, что в окружении президента Владимира Зеленского Буданова недолюбливают из-за медийности.

В то же время он сказал, что не имеет доказательств того, что ОП делал попытку отправить Буданова в отставку, как об этом написала газета The Economist.

В статье за 6 июля было сказано, что в течение июня существовала возможность увольнения главы ГУР Кирилла Буданова из-за его «трехлетней вражды» с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источники, близкие к Ермаку, называли Буданова непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину.

«Девяносто процентов [президентской] администрации считают его сумасшедшим, а десять процентов — гением», — заявил один из этих источников The Economist.

В то же время союзники Буданова называют его убежденным государственником и одним из немногих, кто способен сказать президенту горькую правду, пишет издание. По его данным, до середины июня многие из них опасались, что «девятая попытка» Ермака отстранить Буданова от власти будет успешной, однако тот, «благодаря привычному сочетанию принуждения и хитрости», добился очередной отсрочки. The Economist считает, что по крайней мере отчасти этому способствовали предостережения о неприемлемости увольнения Буданова со стороны Белого дома.