Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили еще четверых — ОВА 11 февраля, 08:48 Последствия атак российских оккупантов на мирные города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Из-за российских обстрелов Донецкой области в течение пятницы, 10 февраля, погиб один житель региона, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



По его словам, погибший зафиксирован в Красной Горе. Раненые есть в Успеновке, Волченке и Бахмуте.



Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1357 человек, еще 3024 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Видео дня

10 февраля российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела был поврежден многоквартирный дом.