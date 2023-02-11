Оккупанты за сутки убили одного жителя Донецкой области и ранили еще четверых — ОВА

11 февраля, 08:48
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Последствия атак российских оккупантов на мирные города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия атак российских оккупантов на мирные города Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Из-за российских обстрелов Донецкой области в течение пятницы, 10 февраля, погиб один житель региона, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, погибший зафиксирован в Красной Горе. Раненые есть в Успеновке, Волченке и Бахмуте.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1357 человек, еще 3024 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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10 февраля российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области. В результате обстрела был поврежден многоквартирный дом.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Оккупант Павел Кириленко Война России против Украины

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