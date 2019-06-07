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Сеансы отменены: полиция задержала десять человек, пытавшихся захватить кинотеатр Киев

Сегодня, 17:13
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Сеансы отменены: полиция задержала десять человек, пытавшихся захватить кинотеатр Киев - фото

Культурный центр Кинотеатр Киев via Facebook

В апреле у кинотеатра появился новый арендатор

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители задержали десять человек, которые пытались ворваться в здание кинотеатра Киев.

Об этом сообщает телеканал Прямой.

По его словам, в полицию поступила информация о том, что соответствующие службы КГГА проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре Киев, их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие.

«И на них напали приблизительно 20 человек, которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназовцы, задержали сейчас этих лиц», — сказал он.

По словам Крищенко, часть нападавших разбежались, задержать удалось десятерых, они уже доставлены в райуправление полиции.

Крищенко добавил, что пока никто не обращался с заявлениями о полученных из-за столкновений травм. В здании находятся муниципальная охрана, сотрудники Киевкинофильма и нового арендатора Синема-Центр.

Ранее сообщалось, что директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о его силовом захвате «титушками», которые потребовали освободить помещение для нового арендатора.

В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий это отрицает, заявляя, что представители предприятия сейчас проводят в помещении кинотеатра инвентаризацию, после окончания которой все вернутся на свои рабочие места.

В апреле этого года у кинотеатра Киев появился новый арендатор.

Теги:   Кинотеатр Киев

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