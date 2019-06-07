Кинотеатр Киев сообщил о силовом захвате здания, в КГГА опровергают Сегодня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Культурный центр «Кинотеатр» Киев «/ Facebook Культурный центр «Кинотеатр» Киев «/ Facebook

Директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о силовом захвате здания учреждения.

В комментарии Детектор медиа Бондаренко заявила, что здание кинотеатра захватили «титушки» и представители коммунального предприятия Киевкинофильм, которые требуют освободить помещение для нового арендатора,

«Они выгоняют посетителей, сотрудников кинотеатра и толкнули бухгалтера», — заявила она.

В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий рассказала, что представители предприятия сейчас проводят в помещении кинотеатра инвентаризацию, после окончания которой все вернутся на свои рабочие места.

«Нет никакого рейдерского захвата, эта информация не соответствует действительности. Приказом Департамента коммунальной собственности нежилое помещение кинотеатра Киев передано на баланс коммунальному предприятию „Киевкинофильм“. Мы балансодержателем этого помещения и отвечаем за имущество, которое в нем находится», — отметила она.

По ее словам, сейчас происходит инвентаризация имущества помещения с участием членов инвентаризационной комиссии, в которую входят и представители Департамента коммунальной собственности и КП Киевкинофильм, и компании Cinema City, которая выиграла открытый конкурс на аренду.

По данным СМИ, учредителями сети Cinema City являются бывшие совладельцы телеканала 1+1 Александр Роднянский и Борис Фуксман.

Бабий добавила, что к инвентаризации не допускаются посторонние лица, в том числе и сотрудники бывшего арендатора.

«Нам помогает муниципальная охрана, которую выделил город. Как только все будет закончено, кинотеатр возобновит свою работу в обычном режиме, то есть никто не собирается препятствовать работе Культурного центра», — сказала она.

В полиции Киева сообщили, что в 10.45 правоохранители получили вызов от кинотеатра Киев, на место происшествия выехали патрули, однако он них информация еще не поступила.

В полиции пообещали предоставить комментарий позже.