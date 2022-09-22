СБУ задержала киевского блогера, дискредитировавшего ВСУ для российской пропаганды

22 сентября, 13:22
Поделиться:
Злоумышленник снимал провокационные видео и оскорблял украинских защитников (Фото:СБУ)

Злоумышленник снимал провокационные видео и оскорблял украинских защитников (Фото:СБУ)

В Киеве задержали местного блогера, который устраивал провокации против ВСУ и сотрудников правоохранительных органов, дискредитируя их в интересах российской пропаганды.

Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Скандальная любительница «русского мира» Бильченко создала в Киеве агентурную сеть РФ

Там заявили, что злоумышленник снимал провокационные видео во время движения военных колонн, оскорблял украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей, после чего продавал свои записи в РФ.

Видео дня

«Деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных сюжетов и фейковых „новостей“. Провокационное видео представители спецслужб России использовали для „разгона“ дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевской области. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеро», — рассказали в СБУ.

На данное время провокатору уже сообщено о подозрении ч. 1, 2 ст. 435−1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid028fW9owPe9AxQEGUGLvrAe9r6F2m5LfaxSSYrbPwoGWnRtYSzq8q9rkwJRj98v2Gnl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Провокации Российская пропаганда Провокаторы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X