СБУ задержала киевского блогера, дискредитировавшего ВСУ для российской пропаганды 22 сентября, 13:22 Злоумышленник снимал провокационные видео и оскорблял украинских защитников (Фото:СБУ)

В Киеве задержали местного блогера, который устраивал провокации против ВСУ и сотрудников правоохранительных органов, дискредитируя их в интересах российской пропаганды.

Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Там заявили, что злоумышленник снимал провокационные видео во время движения военных колонн, оскорблял украинских защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей, после чего продавал свои записи в РФ.

Видео дня

«Деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных сюжетов и фейковых „новостей“. Провокационное видео представители спецслужб России использовали для „разгона“ дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевской области. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеро», — рассказали в СБУ.

На данное время провокатору уже сообщено о подозрении ч. 1, 2 ст. 435−1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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