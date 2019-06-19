В Киеве избили и залили перцовым газом посетителей показа в рамках Марша равенства — СМИ Вчера, 22:59 Цей матеріал також доступний українською KyivPride/Facebook Марш равенства запланирован на 23 июня KyivPride/Facebook

На посетителей кинопоказа в рамках Киев-Прайд напали молодые люди в балаклавах, сообщает Громадське.

По словам одного из пострадавших, во время нападения неизвестные били ногами, заливали перцовым газом, ругались.

«Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом», — заявил пострадавший.

Одна из организаторов мероприятия заявила, что среди пострадавших были несовершеннолетние, а перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться.

Напомним, Киев Прайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.