Химические выбросы в Крыму: в больнице остаются пять пограничников

Пять украинских пограничников остаются в больнице после жалоб на плохое самочувствие из-за химических выбросов в оккупированном Крыму.

Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет 112 Украина.

По словам представителя ГПС, пограничники завершают лечение в госпитале. После этого они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на территории Каланчацкого и Чаплинского районов спасатели организовали круглосуточный мониторинг экологической ситуации после выбросов завода Крымский титан.

23 сентября "власти" оккупированного Армянска отменили режим ЧС в регионе.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим сообщалось, что завод Крымский титан приостановил свою работу. Из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

В то же время, по данным украинского правительства, причиной негативного влияния завода Крымский титан на окружающую среду и здоровье людей сейчас является не кислотный накопитель отходов предприятия, а выбросы в атмосферу, которые осуществляет завод.

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан могут быть вызваны или человеческим фактором и корпоративным конфликтом на предприятии, или же солеными подземными водами, которые используются для производственных нужд завода при дефиците пресной воды.

Президент Украины Петр Порошенко завил, что экологическая катастрофа в оккупированном Армянске произошла вследствие тренировок российских военных.