23 сентября 2018, воскресенье

В оккупированном Армянске отменили введенный из-за химвыбросов режим ЧС

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Такое решение было принято, поскольку
Фото: Крымский титан

Такое решение было принято, поскольку "все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме"

В оккупированном Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за ухудшения экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе Крымский титан.

Об этом сообщил так называемый "глава администрации города" Василий Телиженко, передает Интерфакс.

Детей начнут возвращать в город 24-25 сентября.

Как сообщали оккупационные власти, такое решение было принято, поскольку "все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме".

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.

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