Химические выбросы в Крыму: на реабилитацию вывезли 550 детей и взрослых из Херсонской области

Из населенных пунктов Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонской области на реабилитацию и отдых вывезли 550 детей и взрослых из-за химических выбросов завода Крымский титан на территории оккупированного полуострова.

Об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, пишет Укринформ.

Отмечается, что они находятся на оздоровлении в Скадовске. Среди вывезенных детей - 99 дошкольников и более 300 учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на территории Каланчацкого и Чаплинского районов спасатели организовали круглосуточный мониторинг экологической ситуации после выбросов завода Крымский титан.

По словам главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, ситуация с химическими выбросами Крымского титана в районе Армянска нормализовалась, завод прекратил работу.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим сообщалось, что завод Крымский титан приостановил свою работу. Из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

В то же время, по данным украинского правительства, причиной негативного влияния завода Крымский титан на окружающую среду и здоровье людей сейчас является не кислотный накопитель отходов предприятия, а выбросы в атмосферу, которые осуществляет завод.

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан могут быть вызваны или человеческим фактором и корпоративным конфликтом на предприятии, или же солеными подземными водами, которые используются для производственных нужд завода при дефиците пресной воды.

Президент Украины Петр Порошенко завил, что экологическая катастрофа в оккупированном Армянске произошла вследствие тренировок российских военных.