Теперь в KFC можно заняться хорошим делом, а не только вкусно поесть! 3 октября, 10:27 Новости компаний KFC

Сеть ресторанов KFC объединяется с общественной организацией «Фонд Маша», чтобы поддержать программу фонда — «Незламна мама».

Рестораны KFC будут передавать 5 грн с каждого проданного чикенбургера в поддержку этого проекта. Также у посетителей появится возможность отдельно приобрести стикеры стоимостью 5 грн, деньги от которых тожебудут направлены на помощь женщинам с детьми. Да, эти 5 грн не изменят мир, но они могут стать частью таких изменений, частью чьей-то жизни и частью нашего с вами будущего. И поэтому в KFC можно будет не только вкусно поесть, но и заняться добрым делом!

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Проект " Незламна мама" — это программа, созданная ОО «Фонд Маша» для детей и женщин, пострадавших во время войны; людей с нарушением психологического состояния вследствие утраты члена семьи, потери жилья, пережитой оккупации или блокады города; для детей, ставших свидетелями убийств. Главным направлением этой реабилитации является улучшение психологического состояния, предотвращение развития посттравматического синдрома и развития депрессии, тревожных расстройств у детей и женщин. Программа включает интенсивную работу с психологами при индивидуальных консультациях, групповом взаимодействии и семейных практиках; активности для детей; творческие мастерские и телесную терапию. Реабилитация длится 3 недели среди живописных гор и стоит около 22 тысяч гривен для одного человека. Наша цель — оказать помощь 150 семьям.

Начиная с апреля 2022 года сеть KFC уже возобновила работу 44 ресторанов для того, чтобы помочь нуждающимся. Сотрудники заведений активно были вовлечены в волонтерство, и в первые дни войны их главной целью стало одно — накормить тех, кто в этом нуждается. За первые месяцы войны они предоставили более 175 000 обедов и тонн гуманитарной помощи. В то же время сотрудники компании продолжают выступать донорами крови, убирать парки, поддерживать приюты для животных, поддерживать волонтеров и Украинскую ассоциацию наставничества.

«Фонд Маша» — это общественная организация, основанная в 2020 году Машей Ефросининой, благотворительницей, почетным послом ООН в Украине и телеведущей. Цели фонда — противодействие любому виду насилия и предоставление помощи пострадавшим женщинам и детям, развитие в украинском обществе нулевой толерантности к домашнему насилию и поддержка всеобщей благотворительности по всей Украине.

Также организаторы затрагивают тему небольших донатов, ведь зачастую люди стесняются присылать маленькие суммы для пожертвований. Поэтому KFC и «Фонд Маша» хотят разрушить этот стереотип и показать, что даже небольшие, но регулярные донаты могут создавать большие проекты и строить будущее. То будущее, где каждый пострадавший из-за войны — мама и ребенок смогут жить полноценной и счастливой жизнью.

Поддержи благотворительный проект «Незламна мама» и приобщайся к культуре небольших донатов вместе с KFC.

KFC — вкусно и благодарно!