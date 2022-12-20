«Мы потеряли семь месяцев». Интервью с генералом Кривоносом о трех вещах, которые позволят Украине подготовиться к новому наступлению РФ 20 декабря, 17:17 Эксклюзив НВ Генерал-майор Сергей Кривонос стал фигурантом дела, связанного с обороной аэропорта Киев (Фото:Микола Лазаренко/ПСОПУ)

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью Радио НВ рассказал, как Украина должна подготовиться к новому российскому наступлению, которое может произойти уже зимой, в том числе и с территории Беларуси.

— Если вспомнить конец февраля — начало марта: колонны россиян растянулись на десятки километров. Почему при наличии такого количества сил россияне потерпели поражение?

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— Огромная ошибка россиян заключалась в том, что они рассчитывали захват территории сугубо как военную операцию. Они совершенно не рассчитывали на то, что огромное количество украинцев моментально, в течение первых суток, не ожидая никаких повесток, никаких вызовов, прибыли в воинские части и быстро влились в ряды Вооруженных сил и не только Вооруженных сил — но и в Национальную гвардию, территориальную оборону. И как раз огромная народная сила, которая пошла и стала в противовес наступающим россиянам, была неожиданной для россиян.

Если взять те силы и средства, которые были и ожидались россиянами со стороны Киева, то они рассчитывали, что достаточно быстро они смогут преодолеть. Они совершенно не рассчитывали, что их ДРГ столкнется с таким мощным сопротивлением со стороны местного населения. А еще больше они не рассчитывали, что власть все же решится и даст оружие народу в руки, как это было в первые и вторые сутки российского нашествия в феврале.

Есть такая русская пословица — «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти овраги в виде единого порыва украинского народа, который не ожидая никаких распоряжений и призывов со стороны властей, самостоятельно начал защищать собственное здание, собственную улицу, собственное село, собственный город, сыграли против россиян прежде всего.

— Опорным пунктом наступающих оккупационных войск должен был стать аэродром Гостомеля. Вы в это время уже руководили обороной аэропорта Жуляны. Каков был риск попытки высадки десанта, подобно тому, что оккупанты делали в Гостомеле?

— Еще за год до начала большой агрессии [я говорил] в одной из передач, что потом еще неоднократно повторял, каким образом россияне будут начинать наступление. И, прежде всего, со стороны Беларуси, я всегда акцентировал на этом внимание. И на том, что первыми объектами для их захвата будут аэродромы. Потому что именно они были бы стартовой площадкой для их дальнейшего успеха для захвата Киева.

Напомню, в Киеве и вокруг столицы огромное количество аэропортов и аэродромов — это и Гостомель, и Жуляны, и Васильков, и Борисполь, и это полоса Антонова. Это давало россиянам большую надежду на успешный захват украинской столицы. Если бы они все же смогли захватить эти аэродромы и реализовать прием крупногабаритных самолетов на уровне Ил-76, то достаточно быстро они смогли бы перебросить большое количество и техники, и личного состава прямо в нашу столицу. Поэтому для них это была задача номер один.