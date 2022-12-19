«Зеленский должен изучать опыт войны». Подготовка к вторжению была провальной. Что до сих пор вредит ведению боевых действий — Бутусов в интервью НВ 19 декабря, 08:08 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Президент Владимир Зеленский, являющийся и верховным главнокомандующим, часто пытается принимать личные решения, в том числе и по ведению боевых действий, отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

А на ведении боевых действий, по мнению журналиста, политические вмешательства сказываются негативно.

Что не так с украинской моделью управления армией, насколько угрожающими являются военные маневры Беларуси и способны ли ВСУ разгромить «вагнеровцев» под Бахмутом, Бутусов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Как вы думаете, какие выводы должны сделать наши западные партнеры по поводу того, что сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью?

— Основной вывод, что Украина боеспособна, Украина способна защитить себя. Но для того, чтобы не допустить разрастания войны и больших разрушений, нам нужно больше оружия, большое его количество, даже определенные цифры озвучены.

— Залужный уверен в том, что второе большое наступление со стороны России неизбежно. И он говорит о том, что он на 100% уверен, что россияне попытаются еще раз наступать на Киев. Как вы оцениваете эти слова? Как должны украинцы к этому готовиться?

— Во-первых, я уже не раз говорил об именно этом сценарии, что это возможно. И Россия будет делать все, чтобы его реализовать. Поэтому ничего здесь нового на самом деле нет — это очевидные вещи.

Военные маневры Беларуси намного выходят за пределы безопасности. Это прямая подготовка к участию во вторжении в Украину. Это чрезвычайные меры. И сейчас это усугубляется тем, что в Минск прибывает Путин. Очевидно, этот визит будет посвящен именно уговору и требованиям к белорусам вступить в войну.

Это сценарий, который читался ранее. Он много обсуждался раньше. И сейчас с каждым днем эти опасения только усиливаются.

— Залужный говорит о том, что уволил 10 генералов, один застрелился. Что это значит, когда главнокомандующий говорит о том, что 10 генералов были уволены?