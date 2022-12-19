«Зеленский должен изучать опыт войны». Подготовка к вторжению была провальной. Что до сих пор вредит ведению боевых действий — Бутусов в интервью НВ

19 декабря, 08:08
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Президент Владимир Зеленский, являющийся и верховным главнокомандующим, часто пытается принимать личные решения, в том числе и по ведению боевых действий, отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

А на ведении боевых действий, по мнению журналиста, политические вмешательства сказываются негативно.

Что не так с украинской моделью управления армией, насколько угрожающими являются военные маневры Беларуси и способны ли ВСУ разгромить «вагнеровцев» под Бахмутом, Бутусов рассказал в интервью Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=S8RQVIkglOE

— Как вы думаете, какие выводы должны сделать наши западные партнеры по поводу того, что сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью?

— Основной вывод, что Украина боеспособна, Украина способна защитить себя. Но для того, чтобы не допустить разрастания войны и больших разрушений, нам нужно больше оружия, большое его количество, даже определенные цифры озвучены.

Читайте также:

Украинские военные держат линию фронта на востоке: военнослужащие батальона Карпатська Січ вблизи города Лиман Донецкой области, 8 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) «Наступление на Киев никогда не прекращалось». Что и кому хотел сказать Залужный: важные оценки резонансного интервью

— Залужный уверен в том, что второе большое наступление со стороны России неизбежно. И он говорит о том, что он на 100% уверен, что россияне попытаются еще раз наступать на Киев. Как вы оцениваете эти слова? Как должны украинцы к этому готовиться?

— Во-первых, я уже не раз говорил об именно этом сценарии, что это возможно. И Россия будет делать все, чтобы его реализовать. Поэтому ничего здесь нового на самом деле нет — это очевидные вещи.

Военные маневры Беларуси намного выходят за пределы безопасности. Это прямая подготовка к участию во вторжении в Украину. Это чрезвычайные меры. И сейчас это усугубляется тем, что в Минск прибывает Путин. Очевидно, этот визит будет посвящен именно уговору и требованиям к белорусам вступить в войну.

Это сценарий, который читался ранее. Он много обсуждался раньше. И сейчас с каждым днем эти опасения только усиливаются.

Читайте также:
«Бункерный дед еще ходит». Если Путин аннексируют Беларусь, начнутся протесты — интервью о шатких позициях Лукашенко в Минске

— Залужный говорит о том, что уволил 10 генералов, один застрелился. Что это значит, когда главнокомандующий говорит о том, что 10 генералов были уволены?

Теги:   Владимир Путин Украинская армия Интервью НВ Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Лукашенко Северодонецк Военное вторжение Владимир Зеленский Юрий Бутусов Бахмут Частная военная компания Вагнера Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X